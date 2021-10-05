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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске обманутым дольщикам обещают вернуть деньги

На заброшенной стройке в Каменске наводят чистоту

общество

В Каменске обманутым дольщикам обещают вернуть деньги

В Каменске обманутым дольщикам обещают вернуть деньги

Опубликовано

На прошлой неделе в администрации Каменска состоялась встреча обманутых дольщиков по строительству жилого дома на ул. Халтурина, 4в с арбитражным управляющим и специалистами городского отдела архитектуры.

В присутствии сотрудников Следственного комитета арбитражный управляющий сообщил, что на сегодняшний день стоимость имущества определена, необходимые документы направлены в Фонд обманутых дольщиков (ФОД). Присутствующих заверили, что вложенные в строительство дома деньги люди получат до конца года. В свою очередь отдел архитектуры намерен направить в областной Минстрой и ФОД запрос о подтверждении выплат в этом году.

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