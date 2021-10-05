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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 6 октября

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 6 октября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 6 октября

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 40-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Когда по сто её намять? Вкусный базовый продукт нашей с вами продуктовой корзины грозит зимой подняться в цене до 80, а то и до 100 рублей за кило. Оказывается, отечественная картошечка потребовалась за рубежом. »2
  • Еще два руководителя в Каменске остались без работы. Глава города Шевченко формирует новую команду власти под себя. /2
  • Танцы под запрет, а народ на удаленку. С 4 октября в Ростовской области введены ограничения из-за роста заражений ковидом. 30% сотрудников предписано перевести на дистанционную работу. /3
  • Прощание с «певцом каменских улиц». Художник с Донбасса за последние годы жизни успел запечатлеть Каменск на века. /5
  • Каменск недопривился и «позеленел». Главный врач ЦГБ обратился к жителям Каменска с призывом о вакциниции против ковида, на Дону введены новые ограничения, каменский госпиталь заполнен. «ПИК» подводит итоги прошедшей коронавирусной недели. /3
  • Убрать Каменск за три копейки невозможно. По принципу «Готовь сани летом» каменчане интересуются, кто и как будет убирать город предстоящей зимой. Тем более что зиму нам обещают суровую — с обильными снегопадами и скачками температуры. /3, 8, 9
  • Чиновники ушли в игнор. Новая администрация города игнорируют российское законодательство, не отвечая на запросы журналистов по актуальным для жителей города вопросам. Кстати, на такое же поведение представителей исполнительной власти ранее жаловались депутаты городской думы. /4
  • В больничном дворе обновили дороги и дорожки. На прошлой неделе на территории ЦГБ завершился ремонт дороги, прилегающей к инфекционному корпусу, в котором теперь располагается ковидный госпиталь. /7
  • Рак не прощает опозданий. Самое опасное во многих онкологических заболеваниях то, что на начальных стадиях они протекают бессимптомно. Но есть способ, который позволяет не только обнаружить ранний рак, но и предотвратить его. О возможностях эндоскопии в Каменске «ПИКу» рассказал врач-онколог, эндоскопист Николай Симоненко. /10, 11
  • Всесезонка — это миф? Как правильно переобувать железного коня. /20, 21

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 6 октября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 6 октября

Автор: 05.10.2021
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