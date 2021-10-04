4 октября с 9.00 начался второй этап асфальтирования участка улицы Ворошилова между переулками Башкевича и Крупской. В связи с этим автомобильное движение на подъезде к рынку закрыто до конца дня.

Как пояснил «ПИКу» представитель подрядной организации «Октябрьское ДРСУ», во вторник, 5 октября, никакой из участков улицы Ворошилова перекрывать не будут. В этот день планируется заасфальтировать полосу движения с нечетной стороны улицы на участке от пер. Башкевича до ул. Сафонова.