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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Подъезд к центральному рынку опять закрыли

Подъезд к центральному рынку опять закрыли
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

транспорт

Подъезд к центральному рынку опять закрыли

Опубликовано

4 октября с 9.00 начался второй этап асфальтирования участка улицы Ворошилова между переулками Башкевича и Крупской. В связи с этим автомобильное движение на подъезде к рынку закрыто до конца дня.

Как пояснил «ПИКу» представитель подрядной организации «Октябрьское ДРСУ», во вторник, 5 октября, никакой из участков улицы Ворошилова перекрывать не будут. В этот день планируется заасфальтировать полосу движения с нечетной стороны улицы на участке от пер. Башкевича до ул. Сафонова.

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