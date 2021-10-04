Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Массовые мероприятия запретили по всей России

Донские власти смягчили антиковидные ограничения

власть

Массовые мероприятия запретили по всей России

Опубликовано

Глава Роспотребнадзора Анна Попова разъяснила порядок проведения массовых мероприятий в России.

Проводить  мероприятия с численностью участников от 1 до 3 тысяч человек можно будет теперь только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса.

А. Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России «крайне напряженной». «И у нас данные за прошедшую, 39-ю, неделю выросли еще на 14%. Напомню предыдущие четыре недели: в 36-ю — минус 1%, 37-ю — плюс 7%, 38-ю — плюс 9% и вот за прошедшую неделю плюс 14%. Мы растем достаточно быстро»,— отметила она в  ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Срок введения этого запроса главой Роспотребнадзора не оговорен, и если эпидситуация в России к концу декабря не улучшится, то о новогодних корпоративах и детских утренниках у елки придется забыть.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября

Автор: 28.09.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Без сертификатов, справок и ПЦР-тестов на Дону никуда не пустят

власть

Из-за ухудшения эпидситуации на Дону вводятся новые ограничения

В ближайшее время в Каменске сильно похолодает

общество

В Росгидромете рассказали, какой будет погода в октябре

Главный врач каменской ЦГБ обратился к жителям города

здоровье

Главный врач каменской ЦГБ обратился к жителям города

Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников

общество

Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников

В Каменске наградили девушку, нашедшую двух пропавших школьниц

происшествия

В Каменске наградили девушку, нашедшую двух пропавших школьниц

Реклама
Вверх