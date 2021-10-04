Глава Роспотребнадзора Анна Попова разъяснила порядок проведения массовых мероприятий в России.

Проводить мероприятия с численностью участников от 1 до 3 тысяч человек можно будет теперь только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса.

А. Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России «крайне напряженной». «И у нас данные за прошедшую, 39-ю, неделю выросли еще на 14%. Напомню предыдущие четыре недели: в 36-ю — минус 1%, 37-ю — плюс 7%, 38-ю — плюс 9% и вот за прошедшую неделю плюс 14%. Мы растем достаточно быстро»,— отметила она в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Срок введения этого запроса главой Роспотребнадзора не оговорен, и если эпидситуация в России к концу декабря не улучшится, то о новогодних корпоративах и детских утренниках у елки придется забыть.