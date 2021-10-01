1 октября в фойе ДК им. Гагарина разместилась выставка картин памяти художника Виктора Банникова.

Посмотреть экспозицию картин с узнаваемыми видами Каменска можно будет и в субботу, 2 октября, сообщили «ПИКу» в каменском краеведческом музее.

Напомним, Виктор Петрович Банников приехал в Каменск из украинского Донецка в 2014 году, во время войны на Украине.

С редакцией мастера связывали теплые дружеские узы. В 2019 году он первым откликнулся на призыв «ПИКа» сделать серию картин к проекту нашей редакции «Город, которого нет». Были написаны прекрасные полотна, посвященные старинным зданиям Каменска, улицам в разное время года. Многим каменчанам знаком уникальный календарь на 2020 год с каменскими пейзажами Банникова, изданный редакцией «ПИКа».

У художника проходили в России выставки картин, одна из них в Ростове-на-Дону.

Нынешняя выставка во Дворце Гагарина проходит сразу после ухода Виктора Банникова из жизни.