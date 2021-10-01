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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Выставка картин художника Банникова открылась всего на два дня

Выставка картин художника Банникова открылась всего на два дня

культура

Выставка картин художника Банникова открылась всего на два дня

Выставка картин художника Банникова открылась всего на два дня

Опубликовано

1 октября в фойе ДК им. Гагарина разместилась выставка картин памяти художника Виктора Банникова.

Посмотреть экспозицию картин с узнаваемыми видами Каменска можно будет и в субботу, 2 октября, сообщили «ПИКу» в каменском краеведческом музее.

Напомним, Виктор Петрович Банников приехал в Каменск из украинского Донецка в 2014 году, во время войны на Украине.
С редакцией мастера связывали теплые дружеские узы. В 2019 году он первым откликнулся на призыв «ПИКа» сделать серию картин к проекту нашей редакции «Город, которого нет». Были написаны прекрасные полотна, посвященные старинным зданиям Каменска, улицам в разное время года. Многим каменчанам знаком уникальный календарь на 2020 год с каменскими пейзажами Банникова, изданный редакцией «ПИКа».
У художника проходили в России выставки картин, одна из них в Ростове-на-Дону.

Нынешняя выставка во Дворце Гагарина проходит сразу после ухода Виктора Банникова из жизни.

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