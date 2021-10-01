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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске закрыли подъезд к центральному рынку

В Каменске закрыли подъезд к центральному рынку

транспорт

В Каменске закрыли подъезд к центральному рынку

Опубликовано

С раннего утра 1 октября для проведения работ по капремонту дороги оказался перекрытым участок ул. Ворошилова от пер. Башкевича до пер. Крупской.

В связи с этим на участке от пер. Башкевича до ул. Щаденко образовался автомобильный затор из желающих объехать перекрытый участок. Причина, по которой автомобилисты едут до закрытого участка и попадают в тупик, заключается в том, что дорожный знак, указывающий на дорожные работы, как обычно, поставили, прямо перед местом проведения ремонта. А отдел ЖКХ администрации, по традиции, не оповестили город заранее об изменении движения транспорта.

Предполагается, что работы продлятся до конца дня 1 октября.

Работы выполняет подрядчик ГУП РО «Октябрьское ДРСУ».

Напомним, ранее сообщалось, что капремонт улицы Ворошилова от пер. Коммунистического до ул. Сафонова должен был завершиться к 1 октября. Однако на данный момент несколько участков еще остаются не покрытыми асфальтом.

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