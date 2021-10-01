Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске на субботник не пришел никто

В Каменске на субботник не пришел никто
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

ЖКХ

В Каменске на субботник не пришел никто

Опубликовано

1 октября администрация города организовала субботник в районе хлебозавода.

Призыв к каменчанам принять участие в благом деле власти города опубликовали в качестве комментария в соцсети «Инстаграм» под постом жителей о том, что за автобусными остановками возле хлебозавода много мусора.

Однако в назначенный час — 13.00 — никто их горожан явиться не пожелал. За дело взялись сами работники городской думы и отдела торговли — они вырезали заросли кустарников и вычистили этот участок от мусора.

  • В Каменске на субботник не пришел никто
  • В Каменске на субботник не пришел никто
  • В Каменске на субботник не пришел никто
  • В Каменске на субботник не пришел никто
  • В Каменске на субботник не пришел никто
  • В Каменске на субботник не пришел никто
Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября

Автор: 28.09.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске ищут двух пропавших школьниц

происшествия

В Каменске нашли пропавших 13-летних школьниц

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября

В ближайшее время в Каменске сильно похолодает

общество

В Росгидромете рассказали, какой будет погода в октябре

Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников

общество

Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников

В Каменске наградили девушку, нашедшую двух пропавших школьниц

происшествия

В Каменске наградили девушку, нашедшую двух пропавших школьниц

Реклама
Вверх