1 октября администрация города организовала субботник в районе хлебозавода.

Призыв к каменчанам принять участие в благом деле власти города опубликовали в качестве комментария в соцсети «Инстаграм» под постом жителей о том, что за автобусными остановками возле хлебозавода много мусора.

Однако в назначенный час — 13.00 — никто их горожан явиться не пожелал. За дело взялись сами работники городской думы и отдела торговли — они вырезали заросли кустарников и вычистили этот участок от мусора.