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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Из-за ухудшения эпидситуации на Дону вводятся новые ограничения

Без сертификатов, справок и ПЦР-тестов на Дону никуда не пустят

власть

Из-за ухудшения эпидситуации на Дону вводятся новые ограничения

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Соответствующее постановление донское правительство подписало 1 октября.

Согласно новым требованиям, с понедельника, 4 октября работодатели вновь должны перевести на дистанционную работу не менее 30% своих работников, включая тех, кому исполнилось 65 лет и старше, а также сотрудников с хроническими заболеваниями. 

С начала новой рабочей недели в медорганизациях Ростовской области будут приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация. Исключение сделают: для тех, кто перенес  COVID-19, им разрешат пройти углубленную диспансеризацию; для тех, кому необходима вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям, а также для детей, которым разрешат проходить диспансеризацию. 

Новые ограничения затронули культурную сферу. Теперь заполняемость залов во время концертов или любых других выступлений не должна превышать 50 процентов, при этом максимальное число зрителей в помещениях – 500 человек.

Приостановлена работа танцевальных залов (площадок), в том числе на предприятиях общественного питания. 

До 1 ноября образовательные организации должны прекратить реализацию дополнительных образовательных программ для детей младше 18 лет. Исключение – дистанционный формат и индивидуальные занятия.

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