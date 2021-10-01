Уважаемые жители города! Эксперты предупреждают нас о рисках ухудшения ситуации по коронавирусу в России. Создать иммунную прослойку так быстро, как планировалось, не удалось.

В целом по стране на сегодня завершили вакцинацию 36,3% взрослого населения.

В городе привито уже более 26 тысяч человек. Эти люди защитили не только себя и своих близких – они стали частью иммунной прослойки, защищающей все человечество от этой болезни. Для создания устойчивого коллективного иммунитета нужно привить еще 17 тысяч жителей города.

Необходимо объединить наши усилия и противостоять продолжающейся пандемии.

Анализ последних недель показал рост количества заболевших новой коронавирусной инфекцией среди жителей города. Возросло количество больных, которые лечатся амбулаторно, увеличивается также число больных внебольничными пневмониями.

Госпиталь по лечению больных, зараженных новой коронавирусной инфекцией, открытый на базе МБУЗ «ЦГБ», загружен полностью. Поступает много больных с тяжелыми формами COVID-19 из города и соседних территорий.

Эффективным и надежным способом защиты от инфекции является вакцинация, мы убедились в этом. По наблюдениям и анализу, который проводится в МБУЗ «ЦГБ», могу отметить, что из 13 тысяч привитых в МБУЗ «ЦГБ» заболели новой коронавирусной инфекцией 200 человек, из них в 95% случаев болезнь протекала в легкой и среднетяжелой форме, госпитализация не потребовалась. За весь период наблюдения, с начала 2021 года, среди вакцинированных двумя компонентами вакцины установлен 1 летальный случай — у пациента с тяжелыми сопутствующими и фоновыми заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системой.

Вакцина действительно работает, спасает жизни и здоровье.