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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске наградили девушку, нашедшую двух пропавших школьниц

В Каменске наградили девушку, нашедшую двух пропавших школьниц

происшествия

В Каменске наградили девушку, нашедшую двух пропавших школьниц

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Валерия обнаружила девочек на территории гаражного кооператива.

30 сентября каменчанку Валерию Ивлеву награждали в кабинете начальника МО МВД России «Каменский». Алексей Таран вручил девушке благодарственное письмо и подарки. — Ваша жизненная позиция является ярким примером для подрастающего поколения, способствует формированию позитивного образа гражданина России, — отметил Алексей Николаевич.

Напомним, в четверг, 23 сентября, две каменские школьницы не вернулись домой с уроков. Семиклассниц искал весь город почти сутки. В поисках пропавших были задействованы 12 нарядов полиции. Найти девочек помогла каменчанка Валерия Ивлева.

— Я живу в районе педагогического колледжа. Вышла вечером за сыном в садик, смотрю, две девочки сидят на гараже. Я сначала не придала значения, а на обратном пути, когда увидела, что они до сих пор там, вспомнила ориентировку. Опознала школьниц и сообщила в полицию. Буквально через несколько минут сотрудники полиции были на месте. Девчонки сначала попытались себя не выдавать — называли другие имена, — рассказала Валерия в разговоре с корреспондентом «ПИКа».

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