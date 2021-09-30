Валерия обнаружила девочек на территории гаражного кооператива.

30 сентября каменчанку Валерию Ивлеву награждали в кабинете начальника МО МВД России «Каменский». Алексей Таран вручил девушке благодарственное письмо и подарки. — Ваша жизненная позиция является ярким примером для подрастающего поколения, способствует формированию позитивного образа гражданина России, — отметил Алексей Николаевич.

Напомним, в четверг, 23 сентября, две каменские школьницы не вернулись домой с уроков. Семиклассниц искал весь город почти сутки. В поисках пропавших были задействованы 12 нарядов полиции. Найти девочек помогла каменчанка Валерия Ивлева.

— Я живу в районе педагогического колледжа. Вышла вечером за сыном в садик, смотрю, две девочки сидят на гараже. Я сначала не придала значения, а на обратном пути, когда увидела, что они до сих пор там, вспомнила ориентировку. Опознала школьниц и сообщила в полицию. Буквально через несколько минут сотрудники полиции были на месте. Девчонки сначала попытались себя не выдавать — называли другие имена, — рассказала Валерия в разговоре с корреспондентом «ПИКа».