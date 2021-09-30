В двух из десяти районов региона, в Кашарском и Чертковском, отопительный сезон начался раньше срока в полном объеме, а в остальных — частично.

В остальных отапливаются только социально значимые объекты — детские сады, школы, больницы и т.д., сообщают в правительстве Ростовской области.

Напомним, согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, отопительный сезон должен начинаться после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней подряд будет ниже восьми градусов. Однако города и районы вправе начинать подачу тепла раньше этого срока.

Вопросы по поводу отопления в многоквартирных домах и учреждениях жители донского региона могут задавать по телефону круглосуточной диспетчерской Министерства ЖКХ Ростовской области: 8 (863) 240-13-79.