Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В десяти районах Ростовской области включили отопление

В Донецке затопили - несмотря на бабье лето

ЖКХ

В десяти районах Ростовской области включили отопление

Фото из архива.

В десяти районах Ростовской области включили отопление

Опубликовано

В двух из десяти районов региона, в Кашарском и Чертковском, отопительный сезон начался раньше срока в полном объеме, а в остальных — частично.

В остальных отапливаются только социально значимые объекты — детские сады, школы, больницы и т.д., сообщают в правительстве Ростовской области.

Напомним, согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, отопительный сезон должен начинаться после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней подряд будет ниже восьми градусов. Однако города и районы вправе начинать подачу тепла раньше этого срока.

Вопросы по поводу отопления в многоквартирных домах и учреждениях жители донского региона могут задавать по телефону круглосуточной диспетчерской Министерства ЖКХ Ростовской области: 8 (863) 240-13-79.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября

Автор: 28.09.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске ищут двух пропавших школьниц

происшествия

В Каменске нашли пропавших 13-летних школьниц

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября

В ближайшее время в Каменске сильно похолодает

общество

В Росгидромете рассказали, какой будет погода в октябре

Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников

общество

Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников

В Каменске наградили девушку, нашедшую двух пропавших школьниц

происшествия

В Каменске наградили девушку, нашедшую двух пропавших школьниц

Реклама
Вверх