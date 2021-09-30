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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников

Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников

общество

Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников

Художник и его мастерская... Одно из последних фото В. Банникова.

Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников

Опубликовано

Не стало художника Виктора Петровича Банникова, автора десятков картин на тему городской жизни. 

Многие каменчане знали мастера не только по картинам, но и по узнаваемому образу: он часто выходил на улицу с неизменной тросточкой и с фотоаппаратом, ловил в объектив какой-нибудь понравившийся вид и… Так рождалась очередная новая каменская картина Банникова

В 2014 году, уже в преклонном возрасте, Виктор Петрович приехал в наш город из украинского Донецка. Война на Украине отняла у него практически все: жилье, друзей, заработок, художественные принадлежности. Сам он сокрушался по поводу уникальной библиотеки, которую собирал годами. Уже в Каменске умерла жена… Но работа над новыми картинами давала силы жить дальше.

С редакцией нашей газеты мастера связывали теплые дружеские узы. В 2019 году он первым откликнулся на призыв «ПИКа» сделать серию картин к газетному проекту «Город, которого нет». Были написаны прекрасные полотна, посвященные старинным зданиям Каменска. У Банникова прошли выставки картин, одна из них в Ростове-на-Дону. А квинтэссенцией каменского творческого периода художника стал известный горожанам настенный календарь на 2020 год с его картинами, изданный редакцией «ПИКа».

…Когда уходит художник, мир становится тусклее. Но остаются его картины, его внутренний и бессмертный мир, который — так уж сложилось в веках — мы часто начинаем ценить лишь после ухода маэстро. Кто-то назвал Банникова певцом каменских улиц. Так оно и было. И так и останется. 

Светлая Вам память, светлый художник!

  • Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников
  • Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников
  • Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников
  • Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников
  • Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников
  • Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников
  • Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников
  • Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников
  • Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников
  • Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников
  • Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников
  • Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников
  • Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников
  • Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников
  • Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников
  • Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников
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