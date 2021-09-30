Не стало художника Виктора Петровича Банникова, автора десятков картин на тему городской жизни.

Многие каменчане знали мастера не только по картинам, но и по узнаваемому образу: он часто выходил на улицу с неизменной тросточкой и с фотоаппаратом, ловил в объектив какой-нибудь понравившийся вид и… Так рождалась очередная новая каменская картина Банникова.

В 2014 году, уже в преклонном возрасте, Виктор Петрович приехал в наш город из украинского Донецка. Война на Украине отняла у него практически все: жилье, друзей, заработок, художественные принадлежности. Сам он сокрушался по поводу уникальной библиотеки, которую собирал годами. Уже в Каменске умерла жена… Но работа над новыми картинами давала силы жить дальше.

С редакцией нашей газеты мастера связывали теплые дружеские узы. В 2019 году он первым откликнулся на призыв «ПИКа» сделать серию картин к газетному проекту «Город, которого нет». Были написаны прекрасные полотна, посвященные старинным зданиям Каменска. У Банникова прошли выставки картин, одна из них в Ростове-на-Дону. А квинтэссенцией каменского творческого периода художника стал известный горожанам настенный календарь на 2020 год с его картинами, изданный редакцией «ПИКа».

…Когда уходит художник, мир становится тусклее. Но остаются его картины, его внутренний и бессмертный мир, который — так уж сложилось в веках — мы часто начинаем ценить лишь после ухода маэстро. Кто-то назвал Банникова певцом каменских улиц. Так оно и было. И так и останется.

Светлая Вам память, светлый художник!