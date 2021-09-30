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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Проблема аварийного коллектора на ул. Ворошилова зашла в тупик

Проблема аварийного коллектора на ул. Ворошилова зашла в тупик

ЖКХ

Проблема аварийного коллектора на ул. Ворошилова зашла в тупик

Проблема аварийного коллектора на ул. Ворошилова зашла в тупик

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Генеральный директор ОАО «Исток» Евгений Погурец сообщил «ПИКу», что он не согласен с решением Каменского районного суда, обязывающим ликвидировать все разрытия на ул. Ворошилова до 9 апреля 2022 года, и намерен его обжаловать.

По словам Е. Погурца, у предприятия нет достаточных средств на проведение всех работ по участку аварийного канализационного коллектора на этой улице.

Параллельно существующему и работающему, пусть и в аварийном режиме, коллектору следует строить новую линию. На это нужны десятки миллионов рублей, которых у меня нет, — заявил владелец городских коммуникаций.

Отметим, о ситуации с городским канализационным коллектором, в том числе о решении Каменского районного суда, информацию в письмах разослала каменчанам городская администрация. Это была форма ответа на вопросы горожан губернатору в ходе прямой линии, которая состоялась 8 сентября.

Подробнее читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 29 сентября.

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Автор: 28.09.2021
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