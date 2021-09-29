Всего из резервного фонда Правительства Ростовской области на решение социальных задач детских учреждений региона выделили более 9 млн руб.

Около 2 млн будет направлено в Каменск-Шахтинский. На эти деньги для детского сада № 34 закупят 20 двухъярусных кроватей, в детском саду № 33 заменят ограждение, в детском саду № 1 в мкр. Заводском частично заменят оконные блоки и установят две новых беседки. Кроме того, для детского эколого-биологического центра будут закуплены четыре актерицидных ультрафиолетовых рециркулятора для обеззараживания воздуха.