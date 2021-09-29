Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменским дошкольным учреждениям дали 2 млн рублей

Детсад в Старой Станице не зарыли в землю, а открыли

образование

Каменским дошкольным учреждениям дали 2 млн рублей

Опубликовано

Всего из резервного фонда Правительства Ростовской области на решение социальных задач детских учреждений региона выделили более 9 млн руб.

Около 2 млн будет направлено в Каменск-Шахтинский. На эти деньги для детского сада № 34 закупят 20 двухъярусных кроватей, в детском саду № 33 заменят ограждение, в детском саду № 1 в мкр. Заводском частично заменят оконные блоки и установят две новых беседки. Кроме того, для детского эколого-биологического центра будут закуплены четыре актерицидных ультрафиолетовых рециркулятора для обеззараживания воздуха.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике образование

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября

Автор: 28.09.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске ищут двух пропавших школьниц

происшествия

В Каменске нашли пропавших 13-летних школьниц

В Каменске ищут двух пропавших школьниц

происшествия

В Каменске ищут двух пропавших школьниц

В Каменском районе хутор отрезан от «большой земли»

транспорт

В Каменском районе хутор отрезан от «большой земли»

В Каменске отопительный сезон может опоздать почти на месяц

ЖКХ

Каменчане начали мерзнуть в квартирах

В Каменске чиновницу оштрафовали за нарушение при покупке жилья для сирот

ЖКХ

В Каменске чиновницу оштрафовали за нарушение при покупке жилья для сирот

Реклама
Вверх