По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом в донском регионе увеличилось на 483 и на утро 28 сентября нарастающим итогом достигло 137 643 человека.

Как сообщают на сайте Правительства РО, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 3276. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период в области выздоровели 119 220 человек, за сутки — 341 человек.

Новые инфицированные зарегистрированы в 54 городах и районах региона, в том числе в Каменске 6.

Среди новых заболевших 34,4% — в возрасте от 18 до 45 лет; 25,7% — от 46 до 65 лет; 13,2% — от 66 до 79 лет; 4,8% — старше 80 лет; 21,9% — дети.