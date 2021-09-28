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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области за сутки заразились ковидом почти 500 человек

В Ростовской области за сутки заразились ковидом почти 500 человек

здоровье

В Ростовской области за сутки заразились ковидом почти 500 человек

В Ростовской области за сутки заразились ковидом почти 500 человек

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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом в донском регионе увеличилось на 483 и на утро 28 сентября нарастающим итогом достигло 137 643 человека. 

Как сообщают на сайте Правительства РО, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 3276. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период в области выздоровели 119 220 человек, за сутки — 341 человек.

Новые инфицированные зарегистрированы в 54 городах и районах региона, в том числе в Каменске 6.

Среди новых заболевших 34,4% — в возрасте от 18 до 45 лет; 25,7% — от 46 до 65 лет; 13,2% — от 66 до 79 лет; 4,8% — старше 80 лет; 21,9% — дети.

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