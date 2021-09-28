Первые дни октября осадков не ожидается, днем потеплеет до +21°С по северу области и до +26°С — по югу. При этом ночью будет холодать до +6°С.

В целом же погода в октябре будет непостоянной. Как сообщила заместитель руководителя Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко в интервью «Комсомольской правде», с 12 по 20 и с 26 по 30 октября по ночам ожидается +1…+6°С, а в отдельные дни возможны заморозки от –2°С до –4°С. Днем в эти периоды будет холодно — до +3…+10°С. При этом в остальное время температура днем будет составлять от 11…+18°С, а ночью — до +4…+10°С.