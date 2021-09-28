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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На каменских дачах будет меняться власть

На каменских дачах будет меняться власть
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

ЖКХ

На каменских дачах будет меняться власть

Опубликовано

Внеочередное собрание в СНТ «Пионер», что в районе кемпинга на трассе М4 «Дон», состоялось в минувшее воскресенье, 26 сентября.

Поводом для собрания стало не только двухдневное отключение электроэнергии, но и проблемы с вывозом мусора, поливом и состоянием дорог. На данный момент на территории этого товарищества постоянно проживают более шестидесяти семей и многие из них считают размер членского взноса необоснованно завышенным.

«Непонятно, за что мы каждый год должны платить по 4 тысячи рублей», — считают дачники.

После того как люди бурно высказали свои претензии нынешнему председателю СНТ «Пионер» В. Симонову, тот предложил провести очередное собрание 31 октября. Он обещал представить подробный отчет о расходовании членских взносов, а также не препятствовать выбору нового председателя.

Подробнее читайте в свежем номере «ПИКа» от 29 сентября.

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Автор: 28.09.2021
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