Второй месяц подряд каменская команда по настольному хоккею борется за звание победителя.

По информации председателя местной «Федерации хоккея» Валерия Пимашкина, чемпионат начался в Звереве 15 августа. За это время состоялось уже четыре турнира. Пока каменские спортсмены лидируют. Успешнее других выступают чемпион на настольному хоккею 2019 года Евгений Макаров, Александр Битков и самый юный участник — ученик 5 класса школы № 2 Ярослав Королевский. По итогам четырех туров он занял третье место.

Шестой тур чемпионата состоится 24 октября в Каменске, а финал — аж 19 июня 2022 года. Пожелаем успехов нашим хоккеистам.