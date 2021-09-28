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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские хоккеисты лидируют на районном чемпионате

Каменские хоккеисты лидируют на районном чемпионате
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

спорт

Каменские хоккеисты лидируют на районном чемпионате

Опубликовано

Второй месяц подряд каменская команда по настольному хоккею борется за звание победителя.

По информации председателя местной «Федерации хоккея» Валерия Пимашкина, чемпионат начался в Звереве 15 августа. За это время состоялось уже четыре турнира. Пока каменские спортсмены лидируют. Успешнее других выступают чемпион на настольному хоккею 2019 года Евгений Макаров, Александр Битков и самый юный участник — ученик 5 класса школы № 2 Ярослав Королевский. По итогам четырех туров он занял третье место.

Шестой тур чемпионата состоится 24 октября в Каменске, а финал — аж 19 июня 2022 года. Пожелаем успехов нашим хоккеистам.

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