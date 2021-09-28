анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 39-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Поймали через 19 лет и осудили. «Сотрудники милиции подвели Лену к задней части машины и закинули ее туда, как мешок картошки». Суд отправил в колонию последнего скрывшегося от наказания участника преступления, совершенного группой каменских милиционеров в ноябре 2002 года. Остальные участники свой срок уже отсидели. »6
- «Исток» будет обжаловать. Власти города через суд обязали «Исток» ликвидировать аварийную ситуацию из-за канализации на Ворошилова. /2
- Как искали и где нашли пропавших детей. Более суток город лихорадило от известия о пропаже двух девочек. /3
- «Благодарна за Маяковского, которого я тогда ненавидела». Каменчане о своих школьных учителях накануне их Дня. »5
- Прокуратура проверила выплаты стоматологам. Работники государственной стоматологической поликлиники Каменска этим летом обратились в трудовую инспекцию с просьбой проверить, из чего складывается и как начисляется их зарплата. /6
- Каскадер из Глубокого сломал позвоночник. Знаменитый каскадер Евгений Чеботарев родом из Каменского района получил перелом позвоночника, перелетев на BMW через реку. /7
- Почему «Пионер» никому не пример. «Мы хотим идти к администрации города. Третий день сидим без света. Промерзли все! Нет больше сил», — такой звонок поступил в редакцию «ПИКа» в среду, 22 сентября. /8
- Одна рука владеет, другая латает. Чиновники все-таки рассказали, кто теперь отвечает за «главный» городской бесплатный туалет на улице Горького. /9
- Ничейная дорога гробит жизнь в хуторе. Стоит начаться осенним дождям, и жители Харьковки оказываются отрезанными от цивилизации. Проезда к хутору нет, и неизвестно, когда он появится. А все дело в бюрократии — дорога никому не принадлежит из-за казусного межевания! /10
- В Донецке будет планетарий. Во дворе школы № 4 Донецка, что на проспекте Мира, завершается строительство модуля, в котором разместят не что-нибудь, а настоящий планетарий. /11
- Как Каменск голосовал заочно. На прошлых выходных Каменск выбирал депутатов и партии в Государственную думу, а также одного депутата в городскую. Некоторые горожане поучаствовали в эксперименте — дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). /11
- Если не мы их, то они нас. Едва на улице холодает, всякие ползающие, прыгающие вредные насекомые, а также мыши и крысы стремятся попасть в тепло, то есть в наши с вами дома и квартиры. Реально ли защитить от них свои квадратные метры? /12, 13