Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 39-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Поймали через 19 лет и осудили. «Сотрудники милиции подвели Лену к задней части машины и закинули ее туда, как мешок картошки». Суд отправил в колонию последнего скрывшегося от наказания участника преступления, совершенного группой каменских милиционеров в ноябре 2002 года. Остальные участники свой срок уже отсидели. »6
  • «Исток» будет обжаловать. Власти города через суд обязали «Исток» ликвидировать аварийную ситуацию из-за канализации на Ворошилова. /2
  • Как искали и где нашли пропавших детей. Более суток город лихорадило от известия о пропаже двух девочек. /3
  • «Благодарна за Маяковского, которого я тогда ненавидела». Каменчане о своих школьных учителях накануне их Дня. »5
  • Прокуратура проверила выплаты стоматологам. Работники государственной стоматологической поликлиники Каменска этим летом обратились в трудовую инспекцию с просьбой проверить, из чего складывается и как начисляется их зарплата. /6
  • Каскадер из Глубокого сломал позвоночник. Знаменитый каскадер Евгений Чеботарев родом из Каменского района получил перелом позвоночника, перелетев на BMW через реку. /7
  • Почему «Пионер» никому не пример. «Мы хотим идти к администрации города. Третий день сидим без света. Промерзли все! Нет больше сил», — такой звонок поступил в редакцию «ПИКа» в среду, 22 сентября. /8
  • Одна рука владеет, другая латает. Чиновники все-таки рассказали, кто теперь отвечает за «главный» городской бесплатный туалет на улице Горького.  /9
  • Ничейная дорога гробит жизнь в хуторе. Стоит начаться осенним дождям, и жители Харьковки оказываются отрезанными от цивилизации. Проезда к хутору нет, и неизвестно, когда он появится. А все дело в бюрократии — дорога никому не принадлежит из-за казусного межевания! /10
  • В Донецке будет планетарий. Во дворе школы № 4 Донецка, что на проспекте Мира, завершается строительство модуля, в котором разместят не что-нибудь, а настоящий планетарий. /11
  • Как Каменск голосовал заочно. На прошлых выходных Каменск выбирал депутатов и партии в Государственную думу, а также одного депутата в городскую. Некоторые горожане поучаствовали в эксперименте — дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). /11
  • Если не мы их, то они нас. Едва на улице холодает, всякие ползающие, прыгающие вредные насекомые, а также мыши и крысы стремятся попасть в тепло, то есть в наши с вами дома и квартиры. Реально ли защитить от них свои квадратные метры? /12, 13

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике анонс номера

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 сентября

Автор: 28.09.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске ищут двух пропавших школьниц

происшествия

В Каменске нашли пропавших 13-летних школьниц

В Каменске ищут двух пропавших школьниц

происшествия

В Каменске ищут двух пропавших школьниц

В Каменском районе хутор отрезан от «большой земли»

транспорт

В Каменском районе хутор отрезан от «большой земли»

В Каменске отопительный сезон может опоздать почти на месяц

ЖКХ

Каменчане начали мерзнуть в квартирах

В Каменске чиновницу оштрафовали за нарушение при покупке жилья для сирот

ЖКХ

В Каменске чиновницу оштрафовали за нарушение при покупке жилья для сирот

Реклама
Вверх