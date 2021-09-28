Сумма денег, которая будет выделена из федерального бюджета на эти цели в 2021 году неизвестна. Однако из распоряжения губернатора В. Голубева понятно, что 30% выделенных денег достанется муниципальным чиновникам, а 70% — областным.

Правом распределять премии между чиновниками обладает только губернатор.

Оценивать размер премии будут в зависимости от успешности госслужащих по итогам 2020 года по таким важным социально-экономическим показателям, как численность занятых в бизнесе, уровни зарплат, бедности, доступности жилья, качество окружающей среды и уровень образования населения.

Начали поощрять чиновников за достижения в работе в 2019 г. Тогда Ростовская область получила одну из наименьших сумм — 40 млн рублей. Чиновникам соседнего Краснодарского края, например, досталось вдвое больше, а всего федеральное правительство распределило 5 млрд рублей.

Важно отметить, что поощрение из госбюджета может достаться также гражданам, не являющимся госслужащими, но нужно, чтобы губернатор признал их деятельность способствующей достижению Ростовской областью показателей эффективности, поставленных федеральной властью.