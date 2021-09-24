культура
Заводской начал праздновать день рождения
23 сентября в местном ДК состоялось первое из праздничных мероприятий, посвященное Дню машиностроителей. Этот день считается также днем основания мкр. Заводского.
В ходе концерта «Моя Родина — мой Заводской!» с профессиональным праздником машиностроения и в честь 64-й годовщины микрорайона Заводского собравшихся поздравил председатель городской думы — глава города Михаил Ухин. Он вручил грамоты и благодарственные письма лучшим работникам предприятий ЗАО «КОМЗ-Экспорт», ООО «КЗТМ», а также учителям школы № 8 и работникам детских садов.
В подарок заводчанам творческий коллектив ДК машиностроителей подготовил музыкальную открытку с участием местных театральных, вокальных и танцевальных коллективов, в том числе группы «Антураж».
Отметим, праздничные мероприятия в честь Дня машиностроителя продлятся и на выходных.
25 сентября в 10.00 на площади перед ДК начнется радиогазета «С Днем машиностроителя!». В этот же день в четырех дворах многоквартирных домов коллектив ДК машиностроителей проведет праздничные концерты:
- в 11.00 — на ул. Больничной, 19, 19а, ул. Строителей, 7
- в 12.00 — на ул. Парковой, 18, 18а, 18б
- в 13.00 — на ул. Дорожной, 7, 9, 11
- в 14.00 — на ул. Заводской, 2, 3
В воскресенье 26 сентября праздничные концерты можно будет посмотреть в группе ДК машиностроителей в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».