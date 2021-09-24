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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Воду в бутылках начнут контролировать от производства до прилавка

Воду в бутылках начнут контролировать от производства до прилавка

власть

Воду в бутылках начнут контролировать от производства до прилавка

Воду в бутылках начнут контролировать от производства до прилавка

Опубликовано

В России появится система контроля за оборотом бутилированной воды.

С 1 декабря в России начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак». Чтобы избежать возможности фальсификации воды на стадии упаковки, было принято решение о дополнительном контроле.

Систему разрабатывают Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий. Проект объединит сведения о добыче природной воды и уже произведенном товаре. Чиновники планируют запустить аналог ЕГАИС, чтобы контролировать добычу и производство природной воды непосредственно от скважины. Это позволит пресечь поток фальсификата.

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