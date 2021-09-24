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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске нашли пропавших 13-летних школьниц

В Каменске ищут двух пропавших школьниц

происшествия

В Каменске нашли пропавших 13-летних школьниц

В Каменске нашли пропавших 13-летних школьниц

О месте нахождения девочек в полицию сообщила каменчанка.

Опубликовано

Школьницы найдены, — подтвердила помощник каменского городского прокурора Наталия Панина.

В четверг, 23 сентября, Анна Романова и Виктория Алексеева не вернулись домой с уроков. Семиклассниц искал весь Каменск-Шахтинский почти сутки. В поисках пропавших были задействованы 12 нарядов полиции. Найти девочек помогла каменчанка Валерия Ивлева.

В Каменске нашли пропавших 13-летних школьниц

Я живу в районе педагогического колледжа. Вышла вечером за сыном в садик, смотрю, две девочки сидят на гараже. Я сначала не придала значения, а на обратном пути, когда увидела, что они до сих пор там, вспомнила ориентировку. Опознала школьниц и сообщила в полицию. Буквально через несколько минут сотрудники полиции были на месте. Девчонки сначала попытались себя не выдавать — называли другие имена, — рассказывает Лера.

Как сообщила Наталия Панина, школьницы были доставлены в каменский отдел полиции, сейчас они находятся на опросе.

По предварительной информации, в отношении несовершеннолетних преступлений совершено не было. Причины произошедшего устанавливаются, прокуратурой проводится проверка по факту произошедшего, — комментирует Наталия Панина.

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