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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске ищут двух пропавших школьниц

В Каменске ищут двух пропавших школьниц

происшествия

В Каменске ищут двух пропавших школьниц

Девочки учатся в 7-м классе каменской школы-интернат.

Опубликовано

В четверг, 23 сентября, 13-летние ученицы не вернулись домой с уроков.

Анна Романова: рост 155-160 см, каштановые волосы до плеч. Была одета в кожаную куртку синего цвета, темные узкие брюки и темные кроссовки. С собой у нее была темная сумка. 

Виктория Алексеева: рост 155-160 см, волосы русые ниже плеч с прядями красного цвета. Была одета в синюю куртку (плащевку), рубашку в черно-белую полоску, серые брюки с белыми лампасами. Обувь — светлые кроссовки. С собой у девочки мобильный телефон.

Если вам что-то известно о нахождении пропавших, сообщите по тел: 7-28-31 или 02.

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