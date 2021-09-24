В четверг, 23 сентября, 13-летние ученицы не вернулись домой с уроков.

Анна Романова: рост 155-160 см, каштановые волосы до плеч. Была одета в кожаную куртку синего цвета, темные узкие брюки и темные кроссовки. С собой у нее была темная сумка.

Виктория Алексеева: рост 155-160 см, волосы русые ниже плеч с прядями красного цвета. Была одета в синюю куртку (плащевку), рубашку в черно-белую полоску, серые брюки с белыми лампасами. Обувь — светлые кроссовки. С собой у девочки мобильный телефон.

Если вам что-то известно о нахождении пропавших, сообщите по тел: 7-28-31 или 02.