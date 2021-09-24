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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске чиновницу оштрафовали за нарушение при покупке жилья для сирот

В Каменске чиновницу оштрафовали за нарушение при покупке жилья для сирот
Роман Гусев. Фото из архива редакции.

ЖКХ

В Каменске чиновницу оштрафовали за нарушение при покупке жилья для сирот

Начальник ОКСа заплатит 30 000 рублей.

Опубликовано

Еще в марте 2021 года между администрацией Каменска и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на приобретение жилого помещения в муниципальную собственность.

Жилплощадь стоимостью почти 1,5 млн рублей предназначалась для детей-сирот. Деньги продавцу должны были перечислить не позднее 30 дней с момента получения заказчиком товара, однако сроки были нарушены. 

— Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении начальника ОКСа Е. Щербаковой. Ей назначен штраф 30 тыс. рублей, — комментирует заместитель каменского городского прокурора Роман Гусев.  

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