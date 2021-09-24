Еще в марте 2021 года между администрацией Каменска и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на приобретение жилого помещения в муниципальную собственность.

Жилплощадь стоимостью почти 1,5 млн рублей предназначалась для детей-сирот. Деньги продавцу должны были перечислить не позднее 30 дней с момента получения заказчиком товара, однако сроки были нарушены.

— Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении начальника ОКСа Е. Щербаковой. Ей назначен штраф 30 тыс. рублей, — комментирует заместитель каменского городского прокурора Роман Гусев.