23 сентября «Коммерсант» со ссылкой на заявление МВД сообщил, что ГИБДД прекратила выписывать штрафы водителям за превышение средней скорости.

Система автоматической фиксации расстояния, пройденного автомобилем быстрее, чем требуется, действовала в некоторых регионах Российской Федерации, в том числе и в Ростовской области, более семи лет.

«Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП «Превышение установленной скорости движения» на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме», — сообщили в ГУОБДД МВД России. Однако дату, с которой перестали штрафовать за данное нарушение, не указали.

Одной из причин, по которой административное наказание отменили, является тот факт, что правила дорожного движения не содержат такого понятия, как «средняя скорость».

Меж тем, в ГИБДД не исключают, что подобные правовые нормы появятся в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, которая сейчас находится в разработке.