В сухую погоду проехать к хутору Харьковка можно только через фермерскую грунтовку. Старая дорога давно размыта летними дождями и уже заросла кустарником.

Чтобы добраться из Харьковки до ближайшей остановки автобуса, надо топать три километра по бездорожью. А в непогоду люди не рискуют ни выходить, ни выезжать из хутора. Не каждый трактор способен вытащить из грязи застрявших путников.

22 сентября в Харьковку приехал глава Красновского сельского поселения Вячеслав Новицкий и рассказал хуторянам, когда старую дорогу отремонтируют. Услышанному люди даже обрадовались…

Как это ни парадоксально, но эта дорога в населенный пункт — ничья. То есть она никак не задокументирована и ни за кем не числится. Вот такой бюрократический казус, уходящий корнями в постсоветское прошлое.

Но процедура возвращения дороги из небытия конечно же затянется надолго: сначала ее будут принимать в собственность Красновского поселения, потом — Каменского района. Лишь после этого можно будет думать, как ее, злосчастную, ремонтировать. По самым скромным подсчетам на эти мероприятия уйдет около двух лет. А до тех пор ни копейки районных денег тратить на этот объект нельзя. Даже на грейдирование или отсыпку щебнем!..

А вот в самом хуторе дороги обещали подправить — засыпать через три недели камнем самые большие ямы. Еще из обещаний хуторянам: до зимы покосить бурьян, восстановить уличные светильники и привести в порядок территорию возле местного кладбища.

Подробнее о проблемах сельских жителей в 21 веке читайте в номере газеты «ПИК» от 29 сентября.