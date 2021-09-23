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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане начали мерзнуть в квартирах

В Каменске отопительный сезон может опоздать почти на месяц

ЖКХ

Каменчане начали мерзнуть в квартирах

Каменчане начали мерзнуть в квартирах

Опубликовано

Из-за резкого похолодания температура воздуха в жилых и рабочих помещениях опустилась до ниже +20, некомфортных после резко закончившегося лета.

Согласно санитарным нормам, отопительный сезон следует начинать после того, как среднесуточная температура на улице в течение пяти дней не превысит +8 градусов. Однако, как показывает практика последних лет, в Каменске запускают котельные до наступления холодного периода с учетом пожеланий жителей города. Случается так, что начало отопительного сезона совпадает с бабьим летом.

В частности, в 2020 году отопительный сезон в Каменске начался 19 октября, когда после периода похолодания на улице установились  +23. 

Когда в этом году наступит бабье лето, пока неясно. Синоптики до 20 октября тепла не обещают.

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