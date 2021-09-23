Из-за резкого похолодания температура воздуха в жилых и рабочих помещениях опустилась до ниже +20, некомфортных после резко закончившегося лета.

Согласно санитарным нормам, отопительный сезон следует начинать после того, как среднесуточная температура на улице в течение пяти дней не превысит +8 градусов. Однако, как показывает практика последних лет, в Каменске запускают котельные до наступления холодного периода с учетом пожеланий жителей города. Случается так, что начало отопительного сезона совпадает с бабьим летом.

В частности, в 2020 году отопительный сезон в Каменске начался 19 октября, когда после периода похолодания на улице установились +23.

Когда в этом году наступит бабье лето, пока неясно. Синоптики до 20 октября тепла не обещают.