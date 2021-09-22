Горячая линия Всероссийской переписи населения будет работать с 24 сентября по 14 ноября.

Задать вопрос может любой желающий бесплатно по телефону горячей линии: 8 (800) 707-20-20.

Напомним, Всероссийская перепись населения будет проходить в России с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Принять участие в ней можно тремя способами:

самостоятельно заполнить анкету на портале «Госуслуг» ответить на вопросы переписчика дома прийти на ближайший переписной участок.

По информации администрации Каменска-Шахтинского, ответы будут записывать исключительно со слов опрашиваемого, никаких документов предъявлять не требуется.