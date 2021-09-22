Авария на трансформаторе в СНТ «Пионер», расположенном на другом берегу реки Северский Донец, произошла вечером 20 сентября. Сначала напряжение резко подскочило, а потом свет пропал.

Люди, постоянно проживающие на дачах, пожаловались корреспонденту «ПИКа», что живут без электричества третий день: ни обогреватель включить, ни бытовую технику. Поскольку не работают холодильники, у многих испортились продукты питания.

Все эти дни люди безуспешно пытались дозвониться до председателя товарищества, чтобы тот предпринял какие-то меры по ремонту трансформатора. Ни КМЭС, ни районные электросети не отозвались помочь с восстановлением электроснабжения: мол, обращайтесь к председателю. А с ним связаться удалось лишь к обеду 22 сентября.

Первоначально свет обещали дать к 15.00 — на трансформаторе уже начались ремонтные работы. Однако позже выяснилось, что «без разрешения комиссии» (интересно, какой?) электричество подавать не будут.

P.S. Подача электроэнергии возобновилась 22 сентября в 15.40. Теперь дачникам предстоит подсчитать убытки: из-за скачка напряжения у многих сгорели телевизоры и другая бытовая техника.