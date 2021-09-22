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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане, которые живут на дачах, остались без электричества

Каменчане, которые живут на дачах, остались без электричества

ЖКХ

Каменчане, которые живут на дачах, остались без электричества

Каменчане, которые живут на дачах, остались без электричества

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Авария на трансформаторе в СНТ «Пионер», расположенном на другом берегу реки Северский Донец, произошла вечером 20 сентября. Сначала напряжение резко подскочило, а потом свет пропал.

Люди, постоянно проживающие на дачах, пожаловались корреспонденту «ПИКа», что живут без электричества третий день: ни обогреватель включить, ни бытовую технику. Поскольку не работают холодильники, у многих испортились продукты питания.
Все эти дни люди безуспешно пытались дозвониться до председателя товарищества, чтобы тот предпринял какие-то меры по ремонту трансформатора. Ни КМЭС, ни районные электросети не отозвались помочь с восстановлением электроснабжения: мол, обращайтесь к председателю. А с ним связаться удалось лишь к обеду 22 сентября. 
Первоначально свет обещали дать к 15.00 — на трансформаторе уже начались ремонтные работы. Однако позже выяснилось, что «без разрешения комиссии» (интересно, какой?) электричество подавать не будут.

P.S. Подача электроэнергии возобновилась 22 сентября в 15.40. Теперь дачникам предстоит подсчитать убытки: из-за скачка напряжения у многих сгорели телевизоры и другая бытовая техника.

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