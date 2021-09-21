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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 22 сентября

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 22 сентября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 22 сентября

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 38-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • А вас вычеркнули. Честность электронного голосования решил проверить депутат гордумы и убедился, что в части регистрации все работает как положено. Зато в дни голосования было много претензий по другим поводам: «мертвые души», незваные гости с урнами, мрачная атмосфера на участках. Есть ли жалобы в ТИК? »2, 6-7
  • Асфальт кладут в дождь. Будет ли толк — усомнились каменчане, заметив мокрые манипуляции дорожников на улице Ворошилова. «Октябрьское ДРСУ» заверило, что будет. /3
  • Новые люди в думе города К. Кандидаты шли нос в нос, победил Д. Голосовский, но округ № 1 голосовал нервно и скандально. »2, 6-7
  • Куча выходных, начиная с 31 декабря. Перед Новым годом успеем сделать оливье и отдыхаем потом еще 9 дней. Утвержден календарь на 2022 год. /4
  • «Возрождение» бесплатного клозета. Накануне празднования 350-го дня рождения Каменска кто-то сделал косметический ремонт единственного в городе бесплатного общественного туалета — исторического! /5
  • В Каменске будет новый прокурор. Владимир Рымашевский теперь возглавит ведомство в городе Азове. /9
  • «Надоело жить в темноте и ходить по буеракам». 27 жителей улицы Северо-Донецкой направили на имя главы администрации Владимира Шевченко коллективное письмо — они требуют уличного освещения и ремонта дороги. /10, 11
  • Двое суток в заложниках. Как каменчанка первый раз в жизни попала за границу. /12, 13

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 22 сентября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 22 сентября

Автор: 21.09.2021
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