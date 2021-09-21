анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 22 сентября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 38-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- А вас вычеркнули. Честность электронного голосования решил проверить депутат гордумы и убедился, что в части регистрации все работает как положено. Зато в дни голосования было много претензий по другим поводам: «мертвые души», незваные гости с урнами, мрачная атмосфера на участках. Есть ли жалобы в ТИК? »2, 6-7
- Асфальт кладут в дождь. Будет ли толк — усомнились каменчане, заметив мокрые манипуляции дорожников на улице Ворошилова. «Октябрьское ДРСУ» заверило, что будет. /3
- Новые люди в думе города К. Кандидаты шли нос в нос, победил Д. Голосовский, но округ № 1 голосовал нервно и скандально. »2, 6-7
- Куча выходных, начиная с 31 декабря. Перед Новым годом успеем сделать оливье и отдыхаем потом еще 9 дней. Утвержден календарь на 2022 год. /4
- «Возрождение» бесплатного клозета. Накануне празднования 350-го дня рождения Каменска кто-то сделал косметический ремонт единственного в городе бесплатного общественного туалета — исторического! /5
- В Каменске будет новый прокурор. Владимир Рымашевский теперь возглавит ведомство в городе Азове. /9
- «Надоело жить в темноте и ходить по буеракам». 27 жителей улицы Северо-Донецкой направили на имя главы администрации Владимира Шевченко коллективное письмо — они требуют уличного освещения и ремонта дороги. /10, 11
- Двое суток в заложниках. Как каменчанка первый раз в жизни попала за границу. /12, 13