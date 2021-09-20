После полудня 20 сентября каменчане возмущались тем, что дорожники продолжили асфальтировать дорогу на ул. Ворошилова сразу после дождя.

Корреспондент “ПИКа” выехал на место проведения дорожных работ — в районе дома № 7 на ул. Ворошилова, чтобы поинтересоваться у подрядчика, не повлияет ли укладка асфальта в дождливую погоду на качество дорожного покрытия.

Представитель подрядной организации ГУП РО “Октябрьское ДРСУ” пояснил, что эта часть дороги была покрыта битумом еще на выходных, и укладка следующего слоя асфальта в такую погоду вполне допустима по технологии. Это не повлияет на прочность верхнего слоя полотна.

Напомним, на капитальный ремонт дороги на ул. Ворошилова от пер. Коммунистического до ул. Сафонова выделено из областного и местного бюджетов 18 млн руб. Срок окончания работ — 1 октября этого года.