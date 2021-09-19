Явка по городу, по предварительным данным, составила 39,90%.

Первая информация по итогам голосования на выборах в Государственную думу появится 19 сентября после 21.00 по московскому времени. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. О предварительных итогах голосования в Каменске будет известно уже этой ночью. На всех избирательных участках сейчас начались подсчеты голосов.

Почти три тысячи каменчан накануне выборов заявили о желании принять участие в дистанционном электронном голосовании, все они были вычеркнуты из списков избирательных участков.

С количеством проголосовавших дистанционно можно ознакомиться на сайте stat.vybory.gov.ru. Согласно информации, размещенной на портале, 16 494 бюллетеня использованы участниками дистанционного электронного голосования в одномандатном округе № 153 (в который входят города: Каменск и Донецк, а также районы: Белокалитвинский, Боковский, Верхнедонской, Каменский, Кашарский, Миллеровский, Милютинский, Обливский, Советский, Тарасовский, Тацинский, Чертковский, Шолоховский).

Что касается дополнительных выборов в Каменскую городскую думу, то в онлайн-голосовании за своего депутата участвовали 142 гражданина округа № 1.