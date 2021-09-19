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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%

В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%

политика

В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%

Опубликовано

Помимо участия в выборах депутатов Госдумы, каменчане, которые проживают на территории избирательного округа № 1, голосуют за своего нового кандидата в городскую думу на место выбывшего депутата.

На свободное место в гордуме претендуют:

  • Абовян Сергей, «Справедливая России-Патриоты-За правду»
  • Голосовский Дмитрий, «Единая Россия»
  • Данченко Елена, самовыдвиженец
  • Дьяченко Оксана, Коммунистическая партия Коммунисты России
  • Лещенко Денис, КПРФ

  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
  • В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
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