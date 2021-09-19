политика
В Каменске за неполные три дня явка на выборы в Госдуму составила 33%
Помимо участия в выборах депутатов Госдумы, каменчане, которые проживают на территории избирательного округа № 1, голосуют за своего нового кандидата в городскую думу на место выбывшего депутата.
На свободное место в гордуме претендуют:
- Абовян Сергей, «Справедливая России-Патриоты-За правду»
- Голосовский Дмитрий, «Единая Россия»
- Данченко Елена, самовыдвиженец
- Дьяченко Оксана, Коммунистическая партия Коммунисты России
- Лещенко Денис, КПРФ