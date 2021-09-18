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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жители ЛНР приехали голосовать в Донецк

Жители ЛНР приехали голосовать в Донецк
17 сентября. Граждане России из ЛНР прибыли к избирательному участку в Донецке Ростовской области.

политика

Жители ЛНР приехали голосовать в Донецк

Опубликовано

17 и 18 сентября жители Луганской народной республики, имеющие российские паспорта, приезжают  в ростовский Донецк, чтобы принять участие в выборах депутатов Госдумы.

Голосуют россияне с Донбасса на четырех избирательных участках города.

Как рассказал корреспонденту «ПИКа» один из приехавших, поездки были организованы по их месту жительства. 

— Не у всех получилось проголосовать на портале «Госуслуг», поэтому пришлось ехать в Россию, — пояснил он. По его словам, вместе с ним в автобусе прибыли на голосование в основном работники образовательных учреждений.

Жители ЛНР приехали голосовать в Донецк

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