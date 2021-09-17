Голосование на выборах в Госдуму продлится три дня — с 17 по 19 сентября.

В городе 17 сентября начали работать 44 избирательных участка, 45-й участок на территории ЦГБ будет работать только в единый день голосования 19 сентября.

Избиратели на участках получат два бюллетеня для голосования. В одном из них будут партийные списки, в другом — кандидаты по конкретному одномандатному округу. В Госдуму по всей стране выберут 225 депутатов по партийным спискам от 14 партий, еще 225 — по одномандатным округам. Чтобы пройти в думу, партии должны преодолеть 5-процентный барьер.

Каменчане, которые проживают на территории избирательного округа № 1 примут участие в дополнительных выборах в городскую думу — им предстоит проголосовать за своего нового кандидата на место выбывшего. Местных депутатов будут выбирать и жители Каменского района. В 2021 году заканчиваются полномочия у народных избранников Собраний депутатов сельских поселений четвертого созыва.

Напомним, участки будут работать все три дня с 8.00 до 20.00 по местному времени. В это же время доступно и онлайн-голосование.