17 сентября федеральное правительство утвердило праздничные и выходные дни на 2022 год.

Праздновать Новый год мы будем 10 дней — 31 декабря 2021 года, ранее объявленное выходным, и с 1 по 9 января 2022 года.

Поскольку праздничные выходные 1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье, их переносят на 3 и 10 мая соответственно. То есть в мае россияне будут отдыхать два раза по четыре дня: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Также трехдневные выходные запланированы по случаю 8 марта. Но чтобы отмечать Женский день три дня подряд, нам предстоит шестидневная рабочая неделя: нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

Кроме того, трехдневные выходные предстоят в связи с Днем народного единства: с пятницы 4 ноября по воскресенье 6 ноября.

Кстати, в этом 2021 году мы в ноябре отдыхаем 4 дня — с 4 по 7 ноября.