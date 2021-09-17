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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане собираются на генеральную уборку города

Каменчане собираются на генеральную уборку города

ЖКХ

Каменчане собираются на генеральную уборку города

Каменчане собираются на генеральную уборку города

Опубликовано

18 сентября, во Всемирный день чистоты, каменские волонтеры решили в рамках акции “Сделаем!” навести порядок на территориях двух городских парков — Маяковского и в «Топольках».

В 11.00 на пляже в зоне отдыха «Топольки» ждет всех желающих один из организаторов уборки Борис Хомяков — тот самый волонтер каменчанин с собакой Тобой.

Также в 11.00 возле стадиона в парке Маяковского ждет всех желающих координатор акции Людмила Каменева. Здесь навести порядок предстоит на двух участках — от гребной базы от старого пляжа и вдоль Рыгина ручья.

Желательно захватить с собой перчатки, мешки для мусора, а также секаторы и рыболовные сачки.

После субботника — в 13.00 — в парке Маяковского организаторы акции “Сделаем!” проведут экскурсию по бобровым тропкам и мастер-класс по ловле рыбы с опытным рыбаком. 

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