18 сентября, во Всемирный день чистоты, каменские волонтеры решили в рамках акции “Сделаем!” навести порядок на территориях двух городских парков — Маяковского и в «Топольках».

В 11.00 на пляже в зоне отдыха «Топольки» ждет всех желающих один из организаторов уборки Борис Хомяков — тот самый волонтер каменчанин с собакой Тобой.

Также в 11.00 возле стадиона в парке Маяковского ждет всех желающих координатор акции Людмила Каменева. Здесь навести порядок предстоит на двух участках — от гребной базы от старого пляжа и вдоль Рыгина ручья.

Желательно захватить с собой перчатки, мешки для мусора, а также секаторы и рыболовные сачки.

После субботника — в 13.00 — в парке Маяковского организаторы акции “Сделаем!” проведут экскурсию по бобровым тропкам и мастер-класс по ловле рыбы с опытным рыбаком.