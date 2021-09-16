Во время трехдневного голосования в каменских школах, где расположены избирательные участки, будут проходить уроки. Об этом 16 сентября корреспонденту «ПИКа» сообщила начальник отдела образования Ольга Погребнова.

— В тех школах, где нам удалось разграничить поток учащихся и голосующих, учебный процесс пройдет в штатном режиме. В тех образовательных учреждениях, где этого сделать не получится, уроки заменят творческие занятия в музеях, на свежем воздухе и т. п., — пояснила О. Погребнова.

Напомним, согласно принятому Центризбиркомом положению, голосование проводится с 8:00 до 20:00 ежедневно 17, 18 и 19 сентября.