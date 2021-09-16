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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменским школьникам не грозит дистанционка из-за выборов

В Каменске началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию

Каменск-Шахтинский

Каменским школьникам не грозит дистанционка из-за выборов

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Во время трехдневного голосования в каменских школах, где расположены избирательные участки, будут проходить уроки. Об этом 16 сентября корреспонденту «ПИКа» сообщила начальник отдела образования Ольга Погребнова.

— В тех школах, где нам удалось разграничить поток учащихся и голосующих, учебный процесс пройдет в штатном режиме. В тех образовательных учреждениях, где этого сделать не получится, уроки заменят творческие занятия в музеях, на свежем воздухе и т. п., — пояснила О. Погребнова. 

Напомним, согласно принятому Центризбиркомом положению, голосование проводится с 8:00 до 20:00 ежедневно 17, 18 и 19 сентября.

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