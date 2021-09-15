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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске документы на субсидии ЖКУ надо подавать по-новому

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В Каменске документы на субсидии ЖКУ надо подавать по-новому

В Каменске документы на субсидии ЖКУ надо подавать по-новому

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Изменился период времени, за который следует представлять сведения о совокупном доходе семьи.

По информации Управления соцзащиты в Каменске, данные о размере дохода теперь следует подавать не за шесть месяцев, предшествующие дате обращения за субсидией, а за шесть месяцев, предшествующие этому полугодовому периоду.
Приведем пример. Предположим, что каменчанин решил обратиться за назначением субсидии в сентябре 2021 года. В этом случае ему следует предоставить сведения о доходах всех членов семьи за период с сентября 2020 года по февраль 2021 года. 
Если же человек обратится за субсидией в октябре 2021 года, то сведения о доходах должны быть предоставлены за период с октября 2020 года по март 2021 года.
Важно отметить, что с 1 апреля 2021 года автоматическое продление субсидий прекратилось. Поэтому если срок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает, то для продления срока субсидии нужно опять лично подавать заявление и документы. Сделать это можно как через МФЦ, так и через портал «Госуслуги».
Напомним, право на получение субсидии имеют семьи, которые тратят на оплату ЖКУ более 20% совокупного семейного дохода.

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