Изменился период времени, за который следует представлять сведения о совокупном доходе семьи.

По информации Управления соцзащиты в Каменске, данные о размере дохода теперь следует подавать не за шесть месяцев, предшествующие дате обращения за субсидией, а за шесть месяцев, предшествующие этому полугодовому периоду.

Приведем пример. Предположим, что каменчанин решил обратиться за назначением субсидии в сентябре 2021 года. В этом случае ему следует предоставить сведения о доходах всех членов семьи за период с сентября 2020 года по февраль 2021 года.

Если же человек обратится за субсидией в октябре 2021 года, то сведения о доходах должны быть предоставлены за период с октября 2020 года по март 2021 года.

Важно отметить, что с 1 апреля 2021 года автоматическое продление субсидий прекратилось. Поэтому если срок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает, то для продления срока субсидии нужно опять лично подавать заявление и документы. Сделать это можно как через МФЦ, так и через портал «Госуслуги».

Напомним, право на получение субсидии имеют семьи, которые тратят на оплату ЖКУ более 20% совокупного семейного дохода.