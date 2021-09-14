По итогам 2020 года администрация Каменского района награждена бронзовой медалью на 22-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень».

Итоги конкурса «За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий», который проводился в прошлом году в рамках 22-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень», подвели только в начале нынешнего.

Муниципальное образование «Каменский район» было награждено бронзовой медалью в номинации «Эффективное управление комплексным развитием сельских территорий на уровне муниципальных районов». Награда приехала в пос. Глубокий на прошлой неделе.

Отметим, на территории Каменского района успешно работают 25 агропромышленных предприятий, большая часть которых занята выращиванием зерновых культур. Среди них есть и предприятия, занятые в животноводстве, а также выращивающие овощи и фрукты. Многие из них ежегодно достигают отличных результатов, а также оказывают помощь населенным пунктам района.