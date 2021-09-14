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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменский район получил бронзовую медаль

Каменский район получил бронзовую медаль

общество

Каменский район получил бронзовую медаль

Фото предоставлено замглавы по вопросам жизнеобеспечения администрации Каменского района Д. Звягиным.

Каменский район получил бронзовую медаль

Опубликовано

По итогам 2020 года администрация Каменского района награждена бронзовой медалью на 22-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень».

Итоги конкурса «За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий», который проводился в прошлом году в рамках 22-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень», подвели только в начале нынешнего.

Муниципальное образование «Каменский район» было награждено бронзовой медалью в номинации «Эффективное управление комплексным развитием сельских территорий на уровне муниципальных районов». Награда приехала в пос. Глубокий на прошлой неделе.

Отметим, на территории Каменского района успешно работают 25 агропромышленных предприятий, большая часть которых занята выращиванием зерновых культур. Среди них есть и предприятия, занятые в животноводстве, а также выращивающие овощи и фрукты. Многие из них ежегодно достигают отличных результатов, а также оказывают помощь населенным пунктам района. 

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