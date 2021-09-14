анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 15 сентября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 37-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Шайбу! Шайбу!! И коньки. Выставочный матч по настольному хоккею в День города глава города Владимир Шевченко завершил многообещающей фразой »2-3
- Каменский ковид выборов не боится. За неделю число умерших горожан с подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось на 23 человека. /2-3
- Любимец Кис-кис — по паспорту Грей Бой. Лошадь — это не только конь-огонь, но грация, доброе общение и даже лекарство /10-11
- Всероссийская бронза Каменского района. Муниципалитет стал призером на агропромышленной выставке «Золотая осень» /14-15
- «Аварий на водоснабжении нет». На прямую линию с губернатором Ростовской области, которая состоялась 8 сентября, больше всех обращений отправили каменчане. /4
- Каменчанку нашли убитой в Петербурге. Труп женщины с пакетом на голове и признаками насильственной смерти обнаружили 11 сентября в квартире одного из домов на севере Санкт-Петербурга, в Выборгском районе. /6
- Каменские электромобили для ростовских полицейских. Полицейские будут патрулировать на электромобилях, произведенных в Каменске. Планируется, что электрокары выпустят и для медицинской службы. /7
- Пьяный дебош у поста ГАИ. Около семи утра в дежурную часть донского батальона позвонила девушка и сообщила, что возле «Макдональдса» на трассе под Каменском стоит автомобиль, за рулем которого пьяный водитель. /7
- Поплыть должен каждый школьник. Минпросвещения РФ подготовит программу по обучению детей плаванию, а из школьных столовых должны исчезнуть макароны. /12
- Отцу-вдовцу грозит лишение родительских прав. В Каменском районном суде слушается дело о лишении родительских прав каменчанина, который один воспитывает школьницу. Почти опустившегося мужчину и его дочь не раз пытались спасти правоохранители и представители комиссии по делам несовершеннолетних. Дело дошло до суда. Но шанс исправиться еще есть. /13
- Каменскому району почти сто. Праздник в честь 98-й годовщины основания района получился очень спортивным, но не шумным. Чествовали садоводов и спортсменов. /14, 15