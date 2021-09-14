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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 15 сентября

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 15 сентября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 15 сентября

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 37-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Шайбу! Шайбу!! И коньки. Выставочный матч по настольному хоккею в День города глава города Владимир Шевченко завершил многообещающей фразой »2-3
  • Каменский ковид выборов не боится. За неделю число умерших горожан с подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось на 23 человека. /2-3
  • Любимец Кис-кис — по паспорту Грей Бой. Лошадь — это не только конь-огонь, но грация, доброе общение и даже лекарство /10-11
  • Всероссийская бронза Каменского района. Муниципалитет стал призером на агропромышленной выставке «Золотая осень» /14-15
  • «Аварий на водоснабжении нет». На прямую линию с губернатором Ростовской области, которая состоялась 8 сентября, больше всех обращений отправили каменчане. /4
  • Каменчанку нашли убитой в Петербурге. Труп женщины с пакетом на голове и признаками насильственной смерти обнаружили 11 сентября в квартире одного из домов на севере Санкт-Петербурга, в Выборгском районе. /6
  • Каменские электромобили для ростовских полицейских. Полицейские будут патрулировать на электромобилях, произведенных в Каменске. Планируется, что электрокары выпустят и для медицинской службы. /7
  • Пьяный дебош у поста ГАИ. Около семи утра в дежурную часть донского батальона позвонила девушка и сообщила, что возле «Макдональдса» на трассе под Каменском стоит автомобиль, за рулем которого пьяный водитель. /7
  • Поплыть должен каждый школьник. Минпросвещения РФ подготовит программу по обучению детей плаванию, а из школьных столовых должны исчезнуть макароны. /12
  • Отцу-вдовцу грозит лишение родительских прав. В Каменском районном суде слушается дело о лишении родительских прав каменчанина, который один воспитывает школьницу. Почти опустившегося мужчину и его дочь не раз пытались спасти правоохранители и представители комиссии по делам несовершеннолетних. Дело дошло до суда. Но шанс исправиться еще есть. /13
  • Каменскому району почти сто. Праздник в честь 98-й годовщины основания района получился очень спортивным, но не шумным. Чествовали садоводов и спортсменов. /14, 15

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 15 сентября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 15 сентября

Автор: 14.09.2021
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