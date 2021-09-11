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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В пос. Шахтерском прошел концерт в честь 350-летия Каменска

В пос. Шахтерском прошел концерт в честь 350-летия Каменска

культура

В пос. Шахтерском прошел концерт в честь 350-летия Каменска

Опубликовано

В восьми дворах Каменска сегодня проходят праздничные концерты, организованные работниками местных ДК. Первый из них состоялся в пос. Шахтерском.

Собравшихся на концерт каменчан не оставили равнодушными шлягеры «Фантащер», «Музыка нас связала» и другие в исполнении творческого коллектива ДК им. Маяковского. Многие пустились в пляс.
Также состоялись концерты по ул. Ворошилова, 143, в пер. Просторном, 1, Коммунистическом, 106 и пр. Карла Маркса, 67. В 14.45 праздник состоится в пер. Коммунистическом, 85, в 15.00 — на ул. КРрасной, 62 и в 16.00 — на ул. Ворошилова, 163.

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