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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Глубоком празднуют день рождения Каменского района

В Глубоком празднуют день рождения Каменского района

культура

В Глубоком празднуют день рождения Каменского района

Опубликовано

В 10.00 после жеребьевки начались соревнования по футболу на стадионе «Олимп» в пос. Глубоком.

Всего в соревнованиях, приуроченных к 98-летию Каменского района, участвовали шесть футбольных команд из Старой Станицы, Калитвенской, Глубокого, Самбурова и Гусева.
В это же время проходили соревнования по пляжному волейболу, дартсу и армрестлингу. Также с 10.00 праздничные мероприятия начались на площади перед районным Домом культуры.

Праздничная программа опубликована на сайте газеты «ПИК» по ссылке.

  • В Глубоком празднуют день рождения Каменского района
  • В Глубоком празднуют день рождения Каменского района
  • В Глубоком празднуют день рождения Каменского района
  • В Глубоком празднуют день рождения Каменского района
  • В Глубоком празднуют день рождения Каменского района
  • В Глубоком празднуют день рождения Каменского района
  • В Глубоком празднуют день рождения Каменского района
  • В Глубоком празднуют день рождения Каменского района
  • В Глубоком празднуют день рождения Каменского района
  • В Глубоком празднуют день рождения Каменского района
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