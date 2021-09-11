В 10.00 после жеребьевки начались соревнования по футболу на стадионе «Олимп» в пос. Глубоком.

Всего в соревнованиях, приуроченных к 98-летию Каменского района, участвовали шесть футбольных команд из Старой Станицы, Калитвенской, Глубокого, Самбурова и Гусева.

В это же время проходили соревнования по пляжному волейболу, дартсу и армрестлингу. Также с 10.00 праздничные мероприятия начались на площади перед районным Домом культуры.

Праздничная программа опубликована на сайте газеты «ПИК» по ссылке.