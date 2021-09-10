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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Программа Дня города — 2021 в Каменске

Программа Дня города - 2021 в Каменске

культура

Программа Дня города — 2021 в Каменске

Опубликовано

В субботу, 11 сентября, Каменск отметит 350-ю годовщину со дня основания. «ПИК» предлагает ознакомиться с программой праздника.

10.00 МБУК «ДК им. Гагарина»

  • «Почет и слава — человеку труда!» — торжественное собрание.

10.30 железнодорожный вокзал

  • «Гостеприимный городок» — праздничная программа с элементами театрализации.

9.00-14.00 пр. Карла Маркса

  • «Цветы родному городу» — выставка цветов, работа фотозон.
  • «Наши знаменитые земляки» — информ-дайджест.
  • «Добрый город» — ярмарка социальных инициатив.
  • «История города в красках» — выставка работ художников города.
  • «Город мастеров» — выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества.
  • Официальное гашение почтовых открыток Почтой России.

9.00-14.00 каменский музей декоративно-прикладного искусства и народного творчества (выставки):

  • «История станицы Каменской»
  • «Каменск в годы Великой Отечественной войны»
  • «В поисках потерянного времени»
  • «Города на краю Ойкумены» (из фонда археологического музея-заповедника «Танаис»).

10.30 парк им. Гагарина

  • «Знатоки родного Каменска» — историческая квест-игра для детей и молодежи.

Праздничные концерты во дворах города «Любимый город, с Юбилеем!»:

  • 11.30 — пос. Шахтерский, ул. Нефтяников, 28 (магазин «Оникс»);
  • 12.45 — ул. Ворошилова, 143;
  • 13.00 — пер. Просторный, 1;
  • 13.45 — пер. Коммунистический, 106;
  • 14.00 — пр. Карла Маркса, 67;
  • 14.45 — пер. Коммунистический, 85;
  • 15.00 — ул. Красная, 62;
  • 16.00 — ул. Ворошилова, 163.

Мкр. Заводской, ул. Луначарского, 6 (район рынка)

  • 10.00 «350 вопросов о городе» — интерактивно-интеллектуальная площадка.
  • 11.00 «Ах, как хочется вернуться в городок» — концерт-поздравление (фойе МБУК «ДК машиностроителей»).
  • 10.00 «Цветущий Каменск» — работа фотозон (площадь перед МБУК «ДК машиностроителей»).
  • 10.00 «Поздравляем город с Юбилеем!» — музыкально-поздравительная радиоволна (трансляция).

Мкр. Лиховской

  • «Город без границ: территория дружбы!» — фестиваль.

8 сентября 17.30 — ул. Октябрьская, 131.

9 сентября 10.30 — площадка «60 лет Октября».

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