культура
Программа Дня города — 2021 в Каменске
В субботу, 11 сентября, Каменск отметит 350-ю годовщину со дня основания. «ПИК» предлагает ознакомиться с программой праздника.
10.00 МБУК «ДК им. Гагарина»
- «Почет и слава — человеку труда!» — торжественное собрание.
10.30 железнодорожный вокзал
- «Гостеприимный городок» — праздничная программа с элементами театрализации.
9.00-14.00 пр. Карла Маркса
- «Цветы родному городу» — выставка цветов, работа фотозон.
- «Наши знаменитые земляки» — информ-дайджест.
- «Добрый город» — ярмарка социальных инициатив.
- «История города в красках» — выставка работ художников города.
- «Город мастеров» — выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества.
- Официальное гашение почтовых открыток Почтой России.
9.00-14.00 каменский музей декоративно-прикладного искусства и народного творчества (выставки):
- «История станицы Каменской»
- «Каменск в годы Великой Отечественной войны»
- «В поисках потерянного времени»
- «Города на краю Ойкумены» (из фонда археологического музея-заповедника «Танаис»).
10.30 парк им. Гагарина
- «Знатоки родного Каменска» — историческая квест-игра для детей и молодежи.
Праздничные концерты во дворах города «Любимый город, с Юбилеем!»:
- 11.30 — пос. Шахтерский, ул. Нефтяников, 28 (магазин «Оникс»);
- 12.45 — ул. Ворошилова, 143;
- 13.00 — пер. Просторный, 1;
- 13.45 — пер. Коммунистический, 106;
- 14.00 — пр. Карла Маркса, 67;
- 14.45 — пер. Коммунистический, 85;
- 15.00 — ул. Красная, 62;
- 16.00 — ул. Ворошилова, 163.
Мкр. Заводской, ул. Луначарского, 6 (район рынка)
- 10.00 «350 вопросов о городе» — интерактивно-интеллектуальная площадка.
- 11.00 «Ах, как хочется вернуться в городок» — концерт-поздравление (фойе МБУК «ДК машиностроителей»).
- 10.00 «Цветущий Каменск» — работа фотозон (площадь перед МБУК «ДК машиностроителей»).
- 10.00 «Поздравляем город с Юбилеем!» — музыкально-поздравительная радиоволна (трансляция).
Мкр. Лиховской
- «Город без границ: территория дружбы!» — фестиваль.
8 сентября 17.30 — ул. Октябрьская, 131.
9 сентября 10.30 — площадка «60 лет Октября».