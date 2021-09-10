11 сентября район отметит 98-летие со дня основания.

Как сообщает районная администрация, праздничные мероприятия начнутся с раннего утра. В 6.00 на стадионе «Олимп» соберутся рыбаки, которые примут участие в рыболовных состязаниях на реке Глубокой.

В 9.30 на этом же стадионе начнутся соревнования по пляжному волейболу, футболу и дартсу.

В 10.00 в центральном парке поселка и на центральной площади начнут работать:

художественная выставка учащихся детской школы искусств «Родные просторы»;

мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного искусства «Чудеса рукотворные»;

литературная площадка «Славим тебя, любимый район!».

Кроме того, работники местного ДК проведут развлекательную программу для детей – будут работать интерактивные площадки «Аквагрим», «Дерево пожеланий» и «Плетение кос».

Поздравление и.о. главы администрации Каменского района Владимира Савина, районный флешмоб, а также вечерний концерт можно будет посмотреть в этот день на официальной странице районного Дома культуры в соцсети «Одноклассники». Там же будут объявлены победители конкурса «Лучшее подворье Каменского района».

В связи с ограничениями по коронавирусу концерта под открытым небом не будет.