культура
День Каменского района начнут отмечать с шести утра
11 сентября район отметит 98-летие со дня основания.
Как сообщает районная администрация, праздничные мероприятия начнутся с раннего утра. В 6.00 на стадионе «Олимп» соберутся рыбаки, которые примут участие в рыболовных состязаниях на реке Глубокой.
В 9.30 на этом же стадионе начнутся соревнования по пляжному волейболу, футболу и дартсу.
В 10.00 в центральном парке поселка и на центральной площади начнут работать:
- художественная выставка учащихся детской школы искусств «Родные просторы»;
- мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного искусства «Чудеса рукотворные»;
- литературная площадка «Славим тебя, любимый район!».
Кроме того, работники местного ДК проведут развлекательную программу для детей – будут работать интерактивные площадки «Аквагрим», «Дерево пожеланий» и «Плетение кос».
Поздравление и.о. главы администрации Каменского района Владимира Савина, районный флешмоб, а также вечерний концерт можно будет посмотреть в этот день на официальной странице районного Дома культуры в соцсети «Одноклассники». Там же будут объявлены победители конкурса «Лучшее подворье Каменского района».
В связи с ограничениями по коронавирусу концерта под открытым небом не будет.