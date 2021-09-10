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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

День Каменского района начнут отмечать с шести утра

День Каменского района начнут отмечать с шести утра

культура

День Каменского района начнут отмечать с шести утра

Опубликовано

11 сентября район отметит 98-летие со дня основания.

Как сообщает районная администрация, праздничные мероприятия начнутся с раннего утра. В 6.00 на стадионе «Олимп» соберутся рыбаки, которые примут участие в рыболовных состязаниях на реке Глубокой.
В 9.30 на этом же стадионе начнутся соревнования по пляжному волейболу, футболу и дартсу.
В 10.00 в центральном парке поселка и на центральной площади начнут работать:

  • художественная выставка учащихся детской школы искусств «Родные просторы»;
  • мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного искусства «Чудеса рукотворные»;
  • литературная площадка «Славим тебя, любимый район!».

Кроме того, работники местного ДК проведут развлекательную программу для детей – будут работать интерактивные площадки «Аквагрим», «Дерево пожеланий» и «Плетение кос».
Поздравление и.о. главы администрации Каменского района Владимира Савина, районный флешмоб, а также вечерний концерт можно будет посмотреть в этот день на официальной странице районного Дома культуры в соцсети «Одноклассники». Там же будут объявлены победители конкурса «Лучшее подворье Каменского района».

В связи с ограничениями по коронавирусу концерта под открытым небом не будет.

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