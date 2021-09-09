Новая организация, по сути, дублирующая административную инспекцию, будет создана в регионе в следующем году.

Об этом губернатор В. Голубев сообщил в ходе прямой линии 8 сентября в ответ на вопрос жительницы Октябрьского района Ростова-на-Дону “Когда опасный сорняк наконец ликвидируют”.

В обязанности новой структуры на уровне региона будет входить контроль работ по покосу вредного для здоровья сорняка еще до его цветения. Спрашивать жестко планируют не только с муниципалитетов, но и с ответственных за содержание региональных и федеральных земель, а также с частников. Причем работать ведомство по борьбе с амброзией будет на основании жалоб жителей региона.

Отметим, в этом году на покос амброзии из казны региона было выделено 100 млн руб., составили по факту несвоевременного покоса травы 300 протоколов об административном правонарушении, а заросло амброзией 767 га земли.