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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На центральной аллее Каменска начали устанавливать новые скамейки

На центральной аллее Каменска начали устанавливать новые скамейки

ЖКХ

На центральной аллее Каменска начали устанавливать новые скамейки

Опубликовано

До конца сентября на аллее проспекта Карла Маркса появятся 46 новых скамеек и урн.

Первые 15 будут установлены накануне Дня города. Работы  выполняет местная организация ООО “Теплоэнергоконтроль”. По данным городской администрации, установка нового уличного оборудования стала очередным этапом преображения центральной аллеи. Ранее там были кронированы деревья, вырублена поросль кустарников, побелены деревья и убрана опавшая листва.
Отметим, старые, но покрашенные сегодня в зеленый цвет скамейки были установлены в 2013 году и задумывались изначально, как рекламные. Многие из них уже сломаны, и коммунальщики их ликвидировали, как не подлежащие восстановлению.

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