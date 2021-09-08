Авария произошла в х. Красновка 7 сентября в 19.30. Пострадали два человека.

В тот вечер 26-летний житель Каменска на «Ладе Калине» вез домой своего друга в х. Масалов. На ул. Профильной, проехав Бородиновский мостик, водитель не успел вовремя сбросить скорость и врезался в «Ниву», притормозившую перед поворотом. От удара «Ладу» отбросило на припаркованный рядом автомобиль ВАЗ 21144. В результате пострадали пассажиры «Лады Калины». 19-летняя девушка, сидевшая рядом с водителем, получила сотрясение головного мозга и множественные ссадины. Ее 27-летний попутчик — перелом челюсти. По предварительным данным, водитель «Лады» был пьян, в его крови обнаружены 0,29 промилле алкоголя.