На прошлой неделе на капитально отремонтированной дороге на улице Героев Пионеров нанесли новую разметку.

Внимательные автолюбители отметили, что на участке дороги от виадука до ул. Московской разметка нанесена неровно. Особенно на перекрестках с улицами Пивоварова, Московской и на съездах в частный сектор в районе криницы.

Согласно ГОСТу Р 511256-2018, отклонение от проектного положения горизонтальной разметки не должно превышать 0,05 м, то есть 5 см в поперечном направлении (относительно оси проезжей части). Здесь же разделительная полоса явно не соответствует допустимым параметрам.

Заметим, разметку отремонтированной дороги на пр. Карла Маркса будет выполнять та же организация — ИП Михалько. Надеемся, что здесь уж рука дорожных “художников” будет тверже, чем на объездной.